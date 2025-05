LIVE Pro Recco-Brescia 13-10 A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Segui il live aggiornato della sfida tra Pro Recco e Brescia, valido per l' A1 di pallanuoto! Siamo nell'ultimo quarto di partita, con il punteggio di 13-10 per i liguri. Emozioni a non finire con gol, tiri in porta e tanta adrenalina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

2.45 Tiro di Presciutti che finisce sul fondo. 4.12 Goooooool, Giri trova il varco giusto per arrivare alla rete, Pro Recco-Brescia 13-10. 5.01 Traversa di Dolce. 6.14 Gooooooooool, diagonale di Haverkampf, Pro Recco-Brescia 13-9. 6.45 Gooooooooool, Dolce accorcia le distanze, Pro Recco-Brescia 12-9. 7.13 Goooooooooool, Condemi con una grande staffilata, Pro Recco-Brescia 12-8. 7.55 Inizia l'Ultimo quarto, pallone per Brescia. Finisce il terzo quarto, Pro Recco-Brescia 11-8. 0.17 Goooooooool, Ferrero, una bella rete dopo un buon giro palla, Pro Recco-Brescia 11-8. 1.42 Goooooooooooool, Iocchi Gratta, traversa gol, Pro Recco-Brescia 11-7. 2.11 Gooooooooool, ancora Balzarini, suona la carica, Pro Recco-Brescia 10-7. 2.53 Gooooooooooool, Balzarini, tiro no look che Del Lungo sbaglia la risposta, Pro Recco-Brescia 10-6.

