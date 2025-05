LIVE Pro Recco-Brescia 0-1 A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA | Guerrato sblocca la partita!

Segui la diretta della partita Pro Recco contro Brescia nel Campionato di Pallanuoto 2025 e scopri come si evolve il match! Guerrato sblocca subito il punteggio, portando Brescia in vantaggio. Rimani aggiornato con gli eventi in tempo reale, clicca qui per tutte le novità !

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.34 Gooooooooool, Guerrato approfitta subito della prima azione, Pro Recco-Brescia 0-1. 7.08 Vanificata il primo attacco di Recco. 7.55? Inizia la partita, palla a Younger. 21.15 Rosa AN Brescia: 1 Baggi-Necchi, 2 Del Basso, 3 Guerrato, 4 Faraglia, 5 Balzarini, 6 Gianazza, 7 Dolce, 8 Giri, 9 Alesiani, 10 Ferrero, 11 Irving, 12 Gitto, 13 Massenza Milani. 21.12 La rosa della Pro Recco: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 3 Durik, 4 Cannella, 5 Younger, 6 Fondelli, 7 Presciutti, 8 Echenique, 9 Iocchi Gratta, 10 Larsen, 11 Condemi, 12 Hallock, 12 Negri, 14 Haverkampf. 21.07 La Pro Recco il 24 maggio affronterà anche il ritorno dell’EuroCup dopo la vittoria all’andata in Serbia. 21.02 Ricordiamo che l’Andata è stata vinta dal Brescia, squadra che si è saputa imporre in quasi tutti i tempi sulla Pro Recco. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pro Recco-Brescia 0-1, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: Guerrato sblocca la partita!

