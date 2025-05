CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 La Pro Recco il 24 maggio affronterà anche il ritorno dell’EuroCup dopo la vittoria all’andata in Serbia. 21.02 Ricordiamo che l’Andata è stata vinta dal Brescia, squadra che si è saputa imporre in quasi tutti i tempi sulla Pro Recco. 20.57 Buonasera e benvenuti al ritorno della finale di A1 di pallanuoto tra Pro Recco-Brescia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco-Brescia, A1 pallanuoto 2025, Pro Recco deve rimontare la sconfitta all’andata contro il Brescia. Pro Recco e Brescia, entrambe le squadre inseguono la vittoria. La prima vuole mettere la serie nuovamente in equilibrio e rinviare il verdetto alla partita decisiva, la seconda vuole chiudere i conti e festeggiare subito il successo del titolo. Nel match valevole per gara 2 di finale scudetto del campionato di serie A1 la Pro Recco riceve in casa al Comunale di Sori l’ AN Brescia. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pro Recco-Brescia 0-0, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!