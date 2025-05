CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia ed Halkbank Ankara, prima semifinale della Champions League maschile di pallavolo 2025. Alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) si alza il sipario sulla Final Four della massima competizione europea a squadre: i Block Devils saranno subito protagonisti contro la corazzata turca. La formazione umbra torna in campo dopo i play-off di Superlega al di sotto delle aspettative: i campioni d’Italia uscenti hanno subito una clamorosa sconfitta da Civitanova in semifinale subendo una rimonta da 2-0 avanti. La squadra di Angelo Lorenzetti ha poi battuto Piacenza nella serie per il terzo posto guadagnandosi la qualificazione alla Champions League 20252026. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Halkbank Ankara, Champions League volley 2025 in DIRETTA: semifinale da brividi contro i turchi!