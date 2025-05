CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Ankara. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.54 Gli umbri avranno il dilemma riguardo le condizioni di Yuki Ishikawa. Il giapponese è uscito prima dell’ultimo punto a causa di un problema fisico. Vedremo se si tratta solamente di crampi oppure è qualcosa di più serio che manderà in emergenza la squadra di Lorenzetti 21.53 La Sir Sicoma Monini Perugia tornerà in campo domenica alle 20.05. Domani alle 14.45 andrà in scena il derby polacco tra Jastrzebski e Zawiercie che decreterà gli avversari degli umbri. 21.51 Il miglior marcatore dell’incontro è Yuki Ishikawa autore di 20 punti. 🔗Leggi su Oasport.it

LIVE Perugia-Halkbank Ankara 3-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: gli umbri soffrono, vincono e volano in finale