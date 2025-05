CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-16 Si ferma in rete la battuta di Leal. 19-16 Termina lungo il servizio di Giannelli 19-15 Braccio velocissimo di Loser che va a segno con il primo tempo e riporta la Sir Sicoma Monini sul +4 18-15 Diagonale vincente di Sotola che attacca dalla seconda linea. Il ceco sta provando a lasciar andare il braccio nonostante non sia al meglio fisicamente. 18-14 Primo tempo di Tayaz. I turchi stanno provando a rimanere in scia 18-13 Plotnytskyi tira molto forte sul muro avversario e trova il mani out. 17-13 Pipe vincente di Ishikawa. 16-13 Termina largo l’attacco in parallela di Ben Tara che dalla seconda linea aveva cercato un colpo complicatissimo per mettere la parola fine ad uno scambio lungo e divertente. 16-12 Primo tempo vincente di Solè! 15-12 Errore dai nove metri di Ben Tara 15-11 Ben Tara forza ancora al servizio e mette in difficoltà la ricezione avversaria che regala una free ball. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Halkbank Ankara 2-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: la Sir Sicoma Monini cerca l’allungo decisivo