LIVE Perugia-Halkbank Ankara 2-0 Champions League volley 2025 in DIRETTA | 25-23 la Sir Sicoma Monini vince il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 L’errore dai 9 metri di Sotola consegna il secondo set agli umbri. 24-23 Atterra sulla linea l’attacco di Leal che ottiene il massimo su un’alzata complicata e lontana dalla rete 24-22 Yuki Ishikawa riceve sul servizio corto di Matic e poi attacca trovando il mani out di Sotola. TIMEOUT SIR SICOMA MONINI PERUGIA 23-22 Termina largo il muro a 3 di Perugia su Sotola. Bravissimo Tayaz in copertura sul primo muro degli umbri 23-21 Errore dai 9 metri per Perugia 23-20 Il primo tempo di Solè!! Scambio bellissimo con difese straordinarie da entrambe le parti, sugli scudi Giannelli, su una pipe avversaria, e Ma’a che ha coperto in tuffo una diagonale stretta 22-20 Ace di Kooy che pesca la zona di conflitto tra Colaci e Plotnytskyi 22-19 Riceve bene Leal che permette ai turchi di costruire con Kooy che trova il mani out 22-18 ACEEEEEEEEEEEE!! Diagonale perfetta dai 9 metri che ottiene il punto diretto su Kooy 21-18 Diagonale stretta di Ishikawa!! Da sottolineare il grandissimo servizio di Herrera che mette in difficoltĂ la ricezione avversa obbligando Kooy a recuperare il pallone nella metĂ campo avversario Entra Jesus Herrera per il servizio 20-18 Si ferma in rete il servizio di Ma’a TIMEOUT SIR SICOMA MONINI PERUGIA 19-18 Pipe vincente di Leal che riporta i turchi a meno uno. 🔗Leggi su Oasport.it

