LIVE Perugia-Halkbank Ankara 1-0 Champions League volley 2025 in DIRETTA | 25-23 gli umbri vincono in volata il 1 set

Segui in diretta la sfida di champions league volley tra Perugia e Halkbank Ankara! Gli umbri hanno conquistato il primo set in un emozionante finale, vincendo 25-23. Dopo un avvio contratto, Perugia ha dimostrato grinta e determinazione, ribaltando il punteggio e portando a casa un set cruciale.

20.30 Perugia ha iniziato con difficoltà la partita giocando a braccio contratto. Gli umbri sono riusciti a rientrare sugli avversari passando anche in vantaggio sul 18-16. Ne è scaturito un punto a punto fino al 23-23 quando la formazione italiana ha piazzato l'allungo decisivo 25-23 MURO DI BEN TARA!!! Kooy gioca un pallonetto ma il numero 10 di Perugia tocca la palla che cade appena sotto la rete. 24-23 Ishikawa non trova il campo con la pipe ma pizzica le mani di Kooy. 23-23 Parallela vincente che passa tra le mani del muro 23-22 Ancora una volta Giannelli pesca la pipe di Ishikawa che senza muro va a segno. 22-22 Termina di poco lungo di servizio di Herrera 22-21 Muro vincente di Oleh Plotnytskyi che da terzo di rete chiude la strada alla diagonale di Leal 21-21 Attacco di seconda di Simone Giannelli che sorprende la prima linea turca.

