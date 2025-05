LIVE Perugia-Halkbank Ankara 0-0 Champions League volley 2025 in DIRETTA | inizia la caccia alla finale!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Ace!! Servizio perfetto di Kooy che pizzica la riga lontano pescando la zona di conflitto 0-1 Pipe vincente di Leal che piega le mani del muro avversario Si inizierà con Perugia al servizio PRIMO SET 19.58 Questa la formazione titolare di Ankara: Matic, Koov, Ma’a, Tayaz, Leal Hidalgo, Sotola e Done 19.56 Questo il sestetto di Perugia, che giocherà senza Semeniuk, non al meglio fisicamente: Solè, Ishikawa, Ben Tara, Loser, Plotnytski, Giannelli e Colaci 19.55 È il momento della presentazione dei due sestetti. Si spengono le luci sull’Atlas Arena. 19.52 Perugia ed Halkbank si sono già affrontati nel corso di quest’edizione della Champions League 20242025: entrambe le due formazioni sono state inserite nel girone D, dove gli umbri hanno chiuso al primo posto, mentre i turchi al secondo. 🔗Leggi su Oasport.it

