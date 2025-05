LIVE Musetti regala il primo set ad Alcaraz troppi errori per l’azzurro nella semifinale degli Internazionali d’Italia

Nella semifinale degli Internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti cede il primo set ad Alcaraz, soffrendo a causa di troppi errori. Tuttavia, l'Italia brilla nel tennis, con tre rappresentanti ancora in corsa per la vittoria finale. In particolare, Jasmine Paolini avanza dopo aver battuto la statunitense Peyton Stearns e si prepara a contendersi il titolo domani.

L'Italia del tennis è sempre più la regina degli Internazionali di Roma. Sono 3 i tennisti azzurri ancora in corsa per la vittoria finale nella categorie femminile e maschile del torneo. Ieri Jasmine Paolini ha vinto la semifinale contro la statunitense Peyton Stearns e domani si contenderà il titolo contro un'altra americana, Coco Gauff.

