LIVE Musetti dice addio al sogno Alcaraz vince 6-3 7-6 e vola in finale degli Internazionali d’Italia

Alcaraz spegne il sogno di Musetti, vincendo con un punteggio di 6-3, 7-6 e accedendo così alla finale degli Internazionali d'Italia. L'Italia del tennis brilla con tre tennisti ancora in gioco per la vittoria, mentre Jasmine Paolini si prepara per la finale femminile dopo aver superato Peyton Stearns. Grande attesa per un finale da ricordare!

L'Italia del tennis è sempre più la regina degli Internazionali di Roma. Sono 3 i tennisti azzurri ancora in corsa per la vittoria finale nella categorie femminile e maschile del torneo. Ieri Jasmine Paolini ha vinto la semifinale contro la statunitense Peyton Stearns e domani si contenderà il titolo contro un'altra americana, Coco Gauff. Anche .

Lorenzo Musetti continua il suo cammino agli Internazionali d’Italia 2025 e guarda con ottimismo a una possibile finale tutta italiana contro Jannik Sinner.