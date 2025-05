LIVE Musetti-Alcaraz ATP Roma 2025 in DIRETTA | una delle partite più attese dell’anno

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell'ATP Masters 1000 di Roma 2025, dove Lorenzo Musetti affronta il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. Questa attesa sfida segna il settimo incontro tra i due tennisti, con Musetti che cercherà di interrompere la serie di vittorie avversarie. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA! Buon divertimento!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell'ATP Masters 1000 di Roma 2025 tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Settimo confronto diretto in assoluto tra i due con l'azzurro uscito vincitore soltanto dalla splendida finalissima sulla terra rossa di Amburgo nel 2022. In questa stagione l'unico precedente risale alla finale del Masters 1000 di Montecarlo vinta in rimonta dall'iberico. Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva al penultimo appuntamento capitolino a margine di due 1000 sulla terra battuta vissuti da autentico protagonista. Finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid il toscano è tra i giocatori più in forma del momento e dinanzi al pubblico di casa sta continuando a dipingere un tennis sensazionale.

