LIVE Musetti-Alcaraz ATP Roma 2025 in DIRETTA | si parte con l’italiano al servizio

Segui la diretta del match tra Musetti e Alcaraz, ATP Roma 2025! Si inizia con l'italiano al servizio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE. A partire dalle 13:30, diretta di Errani/Paolini contro Andreeva/Shnaider, mentre Sinner sfiderà Paul non prima delle 20:30. Il riscaldamento è in corso, preparatevi per un grande spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVASHNAIDER DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) PRIMO SET 15:38 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurro al servizio. 15:35 Accolti dal vibrante applauso del pubblico fanno capolino sul Campo Centrale Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. 15:30 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due tennisti. 15:27 Programma odierno che ha già regalato emozioni agli appassionati azzurri grazie alla vittoria con un duplice 6-4 di Sara Errani e Jasmine Paolini sulle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le azzurre disputeranno la finalissima di doppio per la seconda edizione consecutiva. 15:23 Il vincente del match troverà in finale uno tra l’italiano Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz, ATP Roma 2025 in DIRETTA: si parte con l’italiano al servizio

