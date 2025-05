LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’iberico si aggiudica il primo set

Inizia con grande intensità il match tra Alcaraz e il suo avversario a Roma 2025. Il talento iberico si aggiudica il primo set, mentre le emozioni continuano con il live della partita tra Errani/Paolini e Andreeva/Shnaider, in programma dalle 13:30. Non perderti nemmeno il secondo set di Sinner contro Paul, in diretta dopo le 20:30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVASHNAIDER DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) SECONDO SET 6-3 PRIMO SET ALCARAZ. Se ne va il dritto lungolinea dell’italiano. Termina qui il primo parziale. 40-AD SET POINT ALCARAZ. Lo spagnolo stecca la risposta di dritto, ma è fortunato. La palla resta in campo mandando in tilt l’avversario. Musetti spacca la racchetta, arriva il warning. 40-40 Prima esterna vincente dell’azzurro. 40-AD SET POINT ALCARAZ. Si spegne in rete la smorzata di dritto di Lorenzo. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio del numero 3 ATP. Parità. 30-40 SET POINT ALCARAZ. Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio di Musetti. 30-30 Dritto lungolinea terrificante dell’iberico. 30-15 Non passa la palla corta di dritto di Alcaraz. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 3-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo set

