17:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Alcaraz. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:51 Soltanto un ACE a referto nel match, siglato da Alcaraz. Lo spagnolo è incappato inoltre in 5 doppi falli, servendo il 66% di prime ricavandone la medesima percentuale di punti. Lorenzo ha messo in campo il 72% di prime con una resa del 61%. In grande difficoltà l'azzurro con la seconda, dalla quale ha estratto appena il 27%. 17:50 Peccato davvero sia per l'esito sia per un incontro fortemente condizionato dal vento. Rammarico per Musetti che ha smarrito il break di margine costruito nel secondo parziale.

LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 6-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l'azzurro lotta ma si arrende al ritrovato spagnolo