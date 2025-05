LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 3-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break

Segui in diretta il match tra Musetti e Alcaraz, valido per il torneo ATP di Roma 2025! L'azzurro ha appena piazzato un break decisivo. Non perdere nemmeno un punto della sfida, con aggiornamenti in tempo reale e le successive partite di Errani/Paolini e Sinner/Paul. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVASHNAIDER DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) 40-30 Dritto in contropiede e smash vincente dell’italiano. 40-15 E doppio fallo. 40-0 ACE dell’iberico. 30-0 Lorenzo strappa il movimento del rovescio dal centro. 15-0 Dritto inside in e bordata a campo aperto di Alcaraz. 4-2 Game Musetti. Arriva la stecca con il dritto da parte dell’iberico, che torna ora alla battuta. 40-30 Contro smorzata perfetta di Alcaraz. Bisogna fare questo punto. 40-15 A metà rete stavolta questo rovescio di Lorenzo. 40-0 In corridoio la risposta di rovescio dello spagnolo. 30-0 Rovescio lungolinea sulla riga dell’italiano. 15-0 CHE PUNTOOOOOO! Foro Italico impazzito! Dritti supersonici di Musetti, recuperi irreali di Alcaraz. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break

