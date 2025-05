LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 2-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire

Seguici per la diretta live della sfida tra Musetti e Alcaraz nel ATP Roma 2025! L'azzurro sta cercando di reagire. Non perdere le emozioni della giornata, con in campo anche Errani/Paolini contro Andreeva/Shnaider e Sinner contro Paul. Aggiornamenti in tempo reale e colpi mozzafiato ti aspettano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVASHNAIDER DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) 15-0 Stop volley di dritto in allungo ben giocata dall’iberico. 3-1 Game Musetti! Servizio vincente e stavolta break confermato! 40-0 Lo spagnolo strappa il movimento del dritto inside in. 30-0 Non passa la risposta di rovescio di Alcaraz. 15-0 SI! Recupero con il rovescio incrociato vincente di Lorenzo sul drop dell’avversario. 2-1 BREAK MUSETTI! Sulla riga il dritto dal centro dell’azzurro, che piazza un nuovo break! 15-40 Due palle break Musetti. Secondo doppio fallo dell’iberico. 15-30 Completamente fuori misura il dritto di Alcaraz, disturbato probabilmente da un rimbalzo irregolare. 15-15 Scappa via il dritto lungolinea dello spagnolo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 2-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a reagire

