LIVE Musetti-Alcaraz 3-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro recupera uno dei due break

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Alcaraz e il nostro Lorenzo Musetti, in corso al Foro Italico di Roma. L'azzurro sta recuperando uno dei due break, mentre la tensione cresce per gli incontri di Errani/Paolini e Sinner-Paul. Resta aggiornato con i nostri live score!

40-0 Seconda profondissima dell'iberico che sorprende l'avversario. 30-0 Lorenzo stringe troppo l'angolo del dritto difensivo. 15-0 Prima vincente Alcaraz. 3-4 Game Musetti. Ottimo dritto in uscita dal servizio dell'azzurro, che si carica. AD-40 E' lunga la risposta di rovescio dello spagnolo. 40-40 Scappa via il lob di dritto del murciano sul coraggioso serve and volley di Lorenzo. 40-AD Palla del doppio break Alcaraz. Difesa clamorosa dell'iberico, che mette a segno dei recuperi pazzeschi e raccoglie l'errore con la volèe di rovescio dell'avversario. 40-40 Risposta di dritto pesantissima dello spagnolo. AD-40 Il nastro trascina out il dritto in avanzamento di Alcaraz.

