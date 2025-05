LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tanti scatti in gruppo

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Gli atleti si sfidano in entusiasmanti scatti di gruppo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA. La classifica generale continua a muoversi con Ciccone e Vacek in prima linea. Non perderti i momenti salienti e le strategie dei corridori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2025 13.26 Ripartono gli scatti. 13.24 E ora anche la maglia bianca Vacek. Tutti al servizio di Giulio Ciccone. 13.23 All’attacco addirittura Mads Pedersen in Maglia Rosa. 13.22 Prova ad attaccare Jay Vine. 13.21 160 chilometri all’arrivo. 13.19 Gran lavoro da parte della XDS Astana Team con Fortunato primo sul GPM e Ulissi secondo. Sempre più Maglia Azzurra il corridore italiano. 13.17 Diego Ulissi a dettare il passo in gruppo per lanciare la volata di Lorenzo Fortunato. 13.14 Nel frattempo è iniziata la battaglia tattica tra RedBull-BoraHansgrohe e UAE Team Emirates – XRG. 13.13 Sta provando più volte ad attaccare Lorenzo Fortunato, a caccia dei punti per il GPM. 13.12 Foratura per Nairo Quintana. 13.10 Scatenato al comando ora Wout Poels. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti in gruppo

