LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | subito salita verso Roccaraso

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con una sfida intensa verso Roccaraso. Gli atleti sono già in azione, pronti ad affrontare i 7.8 km al 5.8% di pendenza. Chi avrà la forza per scappare e conquistare la fuga decisiva? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA E SCOPRIRE LA CLASSIFICA!

CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2025 13.05 Oggi l'attacco giusto dovrà andar via di forza. 13.03 Si susseguono gli scatti davanti, tutti a caccia della fuga giusta. 13.02 Subito l'ascesa verso Roccaraso: 7.8km al 5.8%. 13.00 Il primo ad attaccare è un uomo della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. 12.58 Non hanno preso il via oggi Jan Hirt (Israel – Premier Tech) e Michel Ries (Arkéa – B&B Hotels), entrambi reduci dalle cadute di ieri. 12.55 PARTE UFFICIALMENTE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2025! 12.52 In Maglia Rosa troviamo sempre Mads Pedersen: il danese oggi al 99% cederà definitivamente la sua leadership. 12.50 Iniziato il breve tratto di trasferimento: 2 chilometri e poi si partirà, occhio che sarà subito un via intenso. 12.48 A breve lo start neutralizzato e poi alle 12.

LIVE Giro d'Italia: alle 12.50 via al primo tappone appenninico da Castel di Sangro a Tagliacozzo

Dopo la tappa di ieri neutralizzata, Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) resta secondo a 17" da Pedersen. Terza posizione in classifica per l'altro corridore Lidl-Trek, Mathias Vacek: la maglia bi

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: primi verdetti nell’arrivo in salita di Tagliacozzo

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d'Italia 2025. 168 km da Castel

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Groves beffa tutti a Napoli, distacchi neutralizzati per una maxi-caduta in gruppo

17.38 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice

