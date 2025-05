LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel vivo con l’arrivo in salita di Tagliacozzo

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro d'Italia 2025! Oggi, i ciclisti affronteranno 168 km da Castel di Sangro a Tagliacozzo, culminando in un emozionante arrivo in salita. Scopriamo insieme i primi verdetti di questa edizione: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e seguire la classifica generale!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d'Italia 2025. 168 km da Castel di Sangro a Tagliacozzo per il primo arrivo in salita di questa edizione. Primi verdetti dunque sulle strade della corsa rosa. Come di consueto il primo arrivo in ascesa non ci svelerà il futuro vincitore finale, ma mostrerà coloro che non festeggeranno in quel di Roma. Tappone appenninico che presenta 3300 metri di dislivello ed inizierà subito con la strada che tende all'insù. Pronti, via ed infatti il gruppo dovrà affrontare la salita di seconda categoria di Roccaraso (7,8 km al 5.8% di pendenza media), al termine della quale partirà una lunghissima discesa che culminerà allo sprint intermedio di Sulmona.

