LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale! Gaudu cade e insegue

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d’Italia 2025! La salita finale è entrata nel vivo: Gaudu ha avuto una caduta, ma sta cercando di recuperare. La Ineos mantiene un ritmo sostenuto, mentre il gruppo di testa continua a combattere per la vittoria. Clicca per aggiornamenti e scopri gli sviluppi della classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2025 17.01: La Ineos sta continuando a fare il ritmo con Tarling, resta invariato il vantaggio dei 4 di testa: 39?. Ripreso Scaroni 16.59. Prodhomme e Tarozzi rientrano sui due di testa e dunque si forma un quartetto 16.57: Tonelli e Garofoli provano l’azione e a resistere alla rimonta degli inseguitori ma il destino è segnato per i battistrada 16.56. Si va forte nel gruppo, restano solo 37? di vantaggio ai sette di testa. Pedersen si stacca 16.54: Inizia la salita, il gruppo guidato da Pedersen ha 1’06” di ritardo. Gaudu nel frattempo è rientrato 16.52: Si entra nell’abitato di Tagliacozzo e il traguardo volante premia Tarozzi, a brevissimo inizia la salita che porterà alla località Marsia 16.48: Primi nove km al 5% nella salita che porta a Tagliacozzo (stessa località sia ai piedi che in cima al monte), poi gli ultimi 2. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale! Gaudu cade e insegue

