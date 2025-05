LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in rimonta sui sette al comando Caduta per Bardet

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Il gruppo inseguitore, formato da 60 corridori, sta recuperando rapidamente sui sette fuggitivi in testa alla corsa, mentre Bardet è caduto e si trova in difficoltà. Resta con noi per gli aggiornamenti e la classifica generale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2025 16.26: Il gruppo inseguitore è composto da 60 elementi 16.24: Il gruppo si sta avvicinando molto velocemente ai sette di testa. A 38 km dal traguardo lo svantaggio del plotone è di 1’37”, Bardet sofferente è a 2’15” 16.22: Il gruppo dei sette ha un vantaggio di 1’11” sul gruppo maglia rosa, Bardet è a 2’58” 16.19. Caduta per Romain Bardet che è sofferente al ginocchio ma è risalito in bici 16.17: E’ la maglia rosa Pedersen a fare l’andatura nel gruppo che sta recuperando a vista d’occhio: 2’35” il vantaggio del gruppetto a 42 km dal traguardo. Altro segnale che Ciccone vuole provarci 16.14: In discesa il gruppo sta limando qualche centesimo: 2’553? il vantaggio dei sette di testa a 43 km dal traguardo 16.10. A 47 km dal traguardo scende sotto i ‘ il vantaggio del gruppetto: 2’58” 16. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in rimonta sui sette al comando. Caduta per Bardet

LIVE Giro d'Italia: alle 12.50 via al primo tappone appenninico da Castel di Sangro a Tagliacozzo

Lo riporta gazzetta.it: Dopo la tappa di ieri neutralizzata, Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) resta secondo a 17” da Pedersen. Terza posizione in classifica per l’altro corridore Lidl-Trek, Mathias Vacek: la maglia bi ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in rimonta sui sette al comando. Caduta per Bardet

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2025 16.22: Il gruppo dei sette ha un vantaggio di 1'11" sul gruppo maglia ...

Giro d'Italia, la 7^ tappa in diretta live

Riporta sport.sky.it: Oggi al Giro d'Italia si comincia a salire e si fa sul serio per gli uomini di classifica: la 7^ tappa da Castel di Sangro a Tagliacozzo, 168 km con un dislivello di 3500 metri. La diretta su ...

