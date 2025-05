LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fasi decisive tutti i migliori in testa al gruppo

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo. Gli Ineos stanno accelerando, guidati da Castroviejo e Arensman. La Bahrein continua a fare la voce grossa mentre ci avviciniamo alla parte più impegnativa. Aggiornati qui per tutti i dettagli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2025 17.12. Sono gli Ineos a prende in mano la situazione con Castroviejo e Arensman 17.10: Prosegue il lavoro della Bahrein, siamo a un km dall’attacco della parte più dura. Ora è Zambanini a fare l’andatura 17.09: Tiberi in terza posizione, Ciccone subito dietro, stanno pedalando bene gli italiani più attesi quando mancano 4.4 km 17.08: La tirata di Eulalio della Bahrein permette al gruppo di andare a prendere il quartetto di testa 17.06: Mancano 6 km al traguardo, 24? di vantaggio per i quattro di testa, dietro Bahrein e Lidl-Trek a tirare a velocità elevata 17.05: Tiberi e Ciccone nelle prime posizioni del gruppo, così come Roglic, piuttosto coperto ma apparentemente brillante 17.02: Prima parte della salita finale senza particolari sussulti, ora anche Pello Bilbao davanti, segno che anche Tiberi sta bene, il vantaggio del quartetto scende a 28? 17. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo

Diretta live Giro d'Italia, tappa 7° Castel di Sangro-Tagliacozzo: 4 fuggitivi, gruppo a 28''. Brutta caduta, cane in strada!

Da sport.virgilio.it: Giro d'Italia, 7° tappa Castel di Sangro-Tagliacozzo: la Corsa Rosa arriva in Abruzzo dopo Campania, Puglia e Basilicata con partenza in Albania ...

LIVE Giro d'Italia: alle 12.50 via al primo tappone appenninico da Castel di Sangro a Tagliacozzo

gazzetta.it scrive: Dopo la tappa di ieri neutralizzata, Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) resta secondo a 17” da Pedersen. Terza posizione in classifica per l’altro corridore Lidl-Trek, Mathias Vacek: la maglia bi ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in rimonta sui sette al comando. Caduta per Bardet

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2025 16.22: Il gruppo dei sette ha un vantaggio di 1'11" sul gruppo maglia ...

