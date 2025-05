LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | via alla FP2! Ferrari in cerca di stabilità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 VIA ALLA FP2! 16.57 Ci si aspetta in questa sessione maggior lavoro sulla simulazione del passo gara. 16.55 5? all’inizio della FP2. 16.51 Tanti problemi per Leclerc nella prima sessione tra casco e assetto con la SF-25. Bisognerà cambiare lo spartito. 16.48 Lavoro sul time-attack molto importante, visto che si prevede che su questo tracciato si farà fatica a superare. 16.45 15? e via alla FP2. 16.42 Problemi anche per la Red Bull con Max Verstappen dal punto di vista della prestazione. Tuttavia, si sa quanto l’olandese lavori molto il venerdì per poi far vedere il suo vero valore quando conta maggiormente. 16.39 Mercedes con Russell anche ha fatto vedere cose interessanti, specie sul giro secco. Tuttavia, il distacco dalla McLaren sulla simulazione del passo gara è sensibile. 🔗Leggi su Oasport.it

