LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | scatta la FP1 la Ferrari incrocia le dita con gli aggiornamenti sulla SF-25

Segui la diretta del GP dell'Emilia-Romagna 2025, dove la Ferrari tiene le dita incrociate per la sua SF25. La FP1 è ufficialmente iniziata con Sainz in pista, pronto a rompere il ghiaccio. Condizioni meteo perfette a Imola: sole splendente e temperatura ideale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Subito in azione i primi piloti. Sainz rompe il ghiaccio con diverse ghiere al retrotreno e gomme medie. 13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELL’EMILIA-ROMAGNA!!!!!!!!!! 13.28 Condizioni meteo impeccabili a Imola. Sole pieno, temperatura dell’aria di 19° e 39°. Tra pochi istanti si incomincia 13.26 Anche le altre scuderie hanno portato diverse novità sulle rispettive vetture ma, com’è ben noto, il grosso degli aggiornamenti arriveranno alla conclusione della tripletta, ovvero al Montmelò. 13.23 Tuffiamoci verso la FP1. Iniziamo con le novità in casa Ferrari. Sulla SF-25 vedremo nuove pance e un retrotreno modificato assieme al fondo. La speranza è migliorare il comportamento delle gomme a livello di temperature e, soprattutto, dare rigidità al posteriore assieme ad una altezza più efficace. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: scatta la FP1, la Ferrari incrocia le dita con gli aggiornamenti sulla SF-25

