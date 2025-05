LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Russell precede Norris Ferrari che rincorrono

Seguiamo insieme il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, con Russell in testa e Norris e Ferrari pronti a lanciarsi all'inseguimento. La diretta è piena di colpi di scena: Hamilton rientra ai box senza tempo, mentre Russell e Antonelli tornano in pista con nuovi pneumatici. Sainz intanto conquista la seconda posizione, a soli 268 millesimi dalla vetta! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Hamilton torna ai box senza far segnare un tempo interessante. Torna in azione Russell, ancora un set di soft nuove. Assieme a lui anche Kimi Antonelli. 14.01 Sainz sale al secondo posto a 268 millesimi da Russell, ancora belle risposte dalla Williams dopo il positivo weekend di Miami. Torna ai box Leclerc, mentre Hamilton si lancia in questo momento. 14.00 Arriva Verstappen! Record nel T1, chiude in 1:16.905 ed è secondo ma a 306 millesimi da un Russell che sembra avere stampato un grande giro. 13.59 Leclerc si lamenta di un problema al casco ma nel complesso la SF-25 non sta brillando. Vedremo come proseguirà il lavoro in questo venerdì di Imola. 13.58 Leclerc migliora nel T1 e T2, ma non nel T3 e rimane 17° a 1.170 da Russell. Inizio ben poco incoraggiante in casa Ferrari, contando che Hamilton è 15°.

