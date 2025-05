LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2 Ferrari meglio sul passo gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 17.59 Visto il poco tempo a disposizione, i piloti faranno più che altro prove di partenza. 17.58 Si riprende a girare, dopo la sospensione. 17.58 Se guardiamo i tempi, la Ferrari ha datto decisamente meglio come passo gara quest’oggi, certo McLaren è sempre il riferimento. 17.56 BANDIERA ROSSA! Insabbiato Hadjar. 17.55 Leclerc è andato su coi tempi in 1:20.521, mentre si è girato Hadjar. 17.54 Piastri gira in 1:20.509, Leclerc in 1:20.314, Norris in 1:19.787 che sta avendo un ritmo pazzesco. 17.52 1:20.079 per Leclerc, 1:20.148 per Piastri, mentre Norris gira in 1:19.874. 17.50 Piastri e Norris girano ora sul passo dell’1:20.4, mentre Leclerc gira molto veloce in 1:19.666. 17.47 Leclerc abbatte il muro dell’1:20 in questo giro, dando dei segali di vitali. 🔗Leggi su Oasport.it

