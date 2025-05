LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Norris parte forte nella FP2 Ferrari a lavoro sull’assetto

Segui la diretta del GP dell'Emilia Romagna 2025, con Lando Norris che impressiona nella FP2, segnando un tempo fulmineo di 1:15.952. Le Ferrari stanno lavorando intensamente sull'assetto, mentre Hamilton e Antonelli faticano in undicesima e dodicesima posizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perdere i momenti salienti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Più in difficoltà Hamilton e Antonelli in undicesima e dodicesima posizione, rispettivamente a 0.671 a 0.683. 17.11 Grandissima evoluzione della pista e Norris nuovamente davanti a tutti in 1:15.952 a precedere di 0.040 Sainz. 17.11 Carlos Sainz con la Williams davanti a tutti in 1:15.992 con la Williams, a precedere il compagno di squadra di 0.067. Leclerc sale in quinta posizione a 0.304. 17.10 Hamilton migliora la propria prestazione e si porta in quinta posizione a 0.549. 17.09 Decisamente meglio Russell con l’altra Mercedes, secondo a 0.292 da Norris. 17.08 Ottavo Kimi Antonelli a 0.877, c’è da lavorare per il bolognese. 17.07 McLaren, dunque, subito velocissima con Norris a dare un segnale. 17.06 Si inserisce Verstappen in seconda posizione a 0. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Norris parte forte nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto

