LIVE F1 GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | la Ferrari spera di svoltare con i nuovi aggiornamenti a Imola

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP dell'Emilia-Romagna 2025! La Ferrari punta a una svolta decisiva con i nuovi aggiornamenti ad Imola. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA. Scopri come seguire le prove libere in tv e streaming nel settimo appuntamento del Mondiale di F1. Pronti a vivere emozioni uniche sul circuito cittadino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tvstreaming – La presentazione del GP di Imola Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP dell'Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Imola, le scuderie e i piloti saranno a lavoro per trovare la giusta messa a punto sulle monoposto. Una pista non facile da interpretare, vecchia scuola, sulla quale superare sarà molto complicato. La Ferrari spera di svoltare coi nuovi aggiornamenti. Si è fatto un gran parlare degli upgrade che potrebbero dare un supporto a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton, nel trovare una via da seguire per essere più competitivi. I riscontri nell'ultimo round in Florida sono stati assai deludenti e ci si augura di cambiare lo spartito.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari spera di svoltare con i nuovi aggiornamenti a Imola

F1 oggi in tv, GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, programma, streaming

F1 | GP Emilia Romagna 2025: Live Conferenza Stampa

