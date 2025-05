LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider WTA Roma 2025 in DIRETTA | entrano in campo le due coppie

13.31 Fanno il loro ingresso sul terreno di gioco Sara Errani e Jasmine Paolini. 13.30 Entrano in campo Mirra Andreeva e Diana Shnaider. 13.28 La collaborazione tra Andreeva e Shnaider è iniziata lo scorso anno ai Giochi Olimpici di Parigi, dove hanno raggiunto la finale. Il grande risultato ottenuto sulla terra parigina ha portato le russe a scegliere di giocare insieme anche nel circuito ottenendo ottimi riscontri: al momento le sovietiche sono la coppia numero 2 della race. 13.25 Lo scorso anno Errani e Paolini hanno vinto il titolo al match-tiebreak. Le azzurre hanno sconfitto al terzo set Coco Gauff ed Erin Routliffe trionfando con il punteggio finale di 6-3, 4-6, 10-8

