LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ (NON PRIMA DELLE 15.30) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) 15-15 Termina largo il dritto lungolinea di Shnaider che vanifica un'ottima risposta. 0-15 Noo. Fa tutto bene Errani che segue a rete il rovescio lungolinea mettendo sotto pressione Andreeva che accorcia ed accomoda la palla a Paolini che va fuori giri con il dritto centrale. Dopo il cambio di campo Sara Errani servirĂ per portare la coppia in finale per il secondo anno consecutivo 5-4 Break ErraniPaolini: grandissimo punto di Jasmine che prima accelera con il lungolinea, poi stringe con il rovescio incrociato. Shnaider si salva come può, ma finisce fuori posizione e spalanca il campo al vincente della numero uno d'Italia. 15-40 CHE PUNTOOOOO!! Scambio durissimo vinto dalle azzurre con il dritto incrociato di Paolini.

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 6-4, 5-4, WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre servono per andare in finale