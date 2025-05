LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 6-4 2-3 WTA Roma 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2 set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ (NON PRIMA DELLE 15.30) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) 0-15 Andreeva risponde incrociato, poi vede il taglio verso il centro di Paolini e la infila con il lungolinea 2-3 Gioco AndreevaShnaider: sfortunate le azzurre con la risposta lungolinea di Errani che termina fuori di pochi millimetri. 40-30 Doppio fallo, il secondo della partita per le russe. 40-15 Prima ad uscire e dritto a sventaglio stretto 30-15 Paolini lascia andare il braccio accelerando con il dritto prima con l’incrociato e poi con il lungolinea tra i piedi di Shnaider. 30-0 Ottima prima di Andreeva, Shnaider non colpisce bene la volee che però atterra sulla riga 15-0 Prima ad uscire vincente. 2-2 Gioco ErraniPaolini: Shnaider vede il movimento di Sarita e prova a stringere l’angolo senza però colpire bene il dritto che termina in rete. 🔗Leggi su Oasport.it

