0-15 Andreeva spinge bene da fondo, Paolini cerca di allentare la pressione con un lob alle spalle di Shnaider. Il pallonetto però rimane corto e diventa un invito per lo smash della russa. 3-2 Break ErraniPaolini: Jasmine accelera prima con il dritto incrociato sulla riga e poi con il lungolinea su cui Andreeva non riesce a gestire la volee. Seconda 15-40 Termina largo il dritto lungolinea di Shnaider che in precedenza aveva trovato un gancio mancino perfetto. 15-30 Paolini accelera con il dritto centrale forzando l'errore di Shnaider. 15-15 Muore in rete la smorzata giocata da Shnaider che aveva cercato questa soluzione incrociata dopo aver spinto sul lungolinea.

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 3-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre avanti di un break nel 1° set