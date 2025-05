LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 1-1 WTA Roma 2025 in DIRETTA | subito grande equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ (NON PRIMA DELLE 15.30) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30) 15-30 Paolini aggredisce la seconda avversaria e risponde di dritto verso Shnaider che non riesce a parare. 15-15 Errani è lenta a prendere la rete e viene infilata da un passante di rovescio stretto perfetto di Andreeva 0-15 Paolini finta il dritto in cross in contropiede e poi accelera al centro nella zona di conflitto Al servizio Mirra Andreeva 1-1 Gioco ErraniPaolini: prima al centro vincente per Jasmine. Deciding point. RIsponde Andreeva 40-40 Termina in rete il rovescio incrociato di Paolini 40-30 Smash vincente di Errani 30-30 Termina sul nastro il dritto lungolinea di Shnaider. 15-30 Lungolinea perfetto di Andreeva che infila Errani 15-15 Paolini ruba il tempo colpendo il rovescio mentre la palla sale e manda fuori campo Shnaider. 🔗Leggi su Oasport.it

