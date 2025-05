LIVE Cesena-Inter Primavera 0-1 | Zanchetta segna da fuori!

Benvenuti al live di Cesena-Inter Primavera, trentottesima ed ultima giornata del campionato. La partita si svolge al Centro Sportivo Romagna e promette emozioni dal primo all'ultimo minuto. Seguiteci su Inter-News.it per la cronaca testuale in tempo reale, aggiornando la pagina per non perdere nemmeno un’azione!

Inizia il Live di Cesena-Inter Primavera: trentottesima ed ultima giornata del campionato. Si gioca al Centro Sportivo Romagna, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE CESENA-INTER PRIMAVERA 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 53? Berenbruch conclude dalla distanza, palla alta. Zanchetta tira da fuori area con il sinistro e con la fortuna della deviazione trova il primo gol della giornata! 47? GOOOOOOOOL DI ZANCHETTAAAAAAA 17 INIZIA IL SECONDO TEMPO!. 16.58 Entra Cocchi al posto di Motta prima dell’inizio del secondo tempo. 45? FINISCE IL PRIMO TEMPO!. 41? Castorri calcia da fuori sul secondo palo, palla di un soffio fuori. 39? Motta riprova il cross sul primo palo, ma viene deviato e si riparte dalle mani del portiere del Cesena. 33? SPINACCE SBAGLIA L’IMPENSABILE IN AREA PICCOLA DI SINISTRO! Incredibile errore col suo piede, che non dĂ il vantaggio all’Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Cesena-Inter Primavera 0-1: Zanchetta segna da fuori!

