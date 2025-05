LIVE Cesena-Inter Primavera 0-0 | inizia la ripresa dentro Cocchi!

Benvenuti alla diretta di Cesena-Inter Primavera, trentottesima e ultima giornata del campionato. L’incontro si svolge al Centro Sportivo Romagna, dove le squadre si preparano a dare il massimo. Segui la cronaca testuale su Inter-News.it per rimanere aggiornato in tempo reale. Clicca F5 o ricarica l’app per le ultime novità!

Inizia il Live di Cesena-Inter Primavera: trentottesima ed ultima giornata del campionato. Si gioca al Centro Sportivo Romagna, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE CESENA-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 17 INIZIA IL SECONDO TEMPO!. 16.58 Entra Cocchi al posto di Motta prima dell’inizio del secondo tempo. 45? FINISCE IL PRIMO TEMPO!. 41? Castorri calcia da fuori sul secondo palo, palla di un soffio fuori. 39? Motta riprova il cross sul primo palo, ma viene deviato e si riparte dalle mani del portiere del Cesena. 33? SPINACCE SBAGLIA L’IMPENSABILE IN AREA PICCOLA DI SINISTRO! Incredibile errore col suo piede, che non dà il vantaggio all’Inter. 30? Motta chiude ottimamente un contropiede pericoloso del Cesena: in uno contro uno non si fa fregare e riprende la palla con autorevolezza! 24? Capita una palla interessante a Berenbruch dopo la sponda di Spinaccè. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Cesena-Inter Primavera 0-0: inizia la ripresa, dentro Cocchi!

