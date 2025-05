LIVE Atletica Diamond League Doha 2025 in DIRETTA | Sioli e Fassinotti out nell’alto attesa per Tortu

Segui la diretta della Diamond League di atletica a Doha 2025! Sioli e Fassinotti sono fuori dalla gara, mentre c'è grande attesa per il debutto di Tortu. Inizia il conto alla rovescia per i 1500 metri femminili: scopri la lista delle corredatrici pronte a scendere in pista. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Pochi minuti al via dei 1500 metri femminili, ecco la lista di partenza. 1 TOLESA Bayise ETH 2 MULUGETA Samrawit ETH 7 JAN 2007 4:11.25 3 AMARE Elsabet ETH 23 FEB 2009 4:08.10 4:08.10 4 MEKONEN Mebriht ETH 12 FEB 2005 4:03.29 5 GIRMA Tigist ETH 7 NOV 2002 3:58.79 4:10.56 92 6 BERHE Saron ETH 22 AUG 2007 3:59.21 4:04.51 39 7 TRACEY Adelle JAM 27 MAY 1993 3:58.77 4:06.23 85 8 GUILLEMOT Agathe FRA 11 JUL 1999 3:56.69 4:05.53 15 9 EJORE Susan Lokayo KEN 9 NOV 1995 3:56.07 4:02.11 7 10 REEKIE Jemma GBR 6 MAR 1998 3:58.65 11 CHEPCHIRCHIR Nelly KEN 4 JUN 2003 3:56.14 27 12 LIZAKOWSKA Weronika POL 2 NOV 1998 3:57.31 4:03.72 31 13 GATERI Teresiah Muthoni KEN 5 JAN 2002 4:02.54 4:08.96 67 14 BENKASSEM Khadija (PM) MAR 20 APR 1998 4:25.86 19.00 Fassinotti e Sioli sono fuori dalla gara dell’alto, avendo commesso tre errori a 2. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: Sioli e Fassinotti out nell’alto, attesa per Tortu

