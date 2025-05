LIVE Atletica Diamond League Doha 2025 in DIRETTA | Sibilio vince nei 400hs! Non male Tort

Benvenuti alla diretta della Diamond League di Doha 2025! Oggi assistiamo a una giornata entusiasmante, con la vittoria di Sibilio nei 400 metri ostacoli. Non perdetevi i prossimi eventi: tra poco partiranno i 3000 siepi. Cliccate qui per gli aggiornamenti e la lista degli atleti in gara. La tensione è palpabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Pochi minuti al via dei 3000 siepi. Ecco la lista di partenza. 1 FEAIN-RYAN Cara AUS 5 FEB 1999 9:28.72 9:29.19 22 2 CHAUDHARY Parul IND 15 APR 1995 9:15.31 25 3 RUTTO Stella ROU 16 DEC 1999 9:22.36 26 4 GÜRTH Olivia GER 31 MAY 2002 9:15.17 24 5 JERUTO Norah KAZ 2 OCT 1995 8:53.02 13 6 CONSTIEN Valerie USA 21 MAR 1996 9:03.22 9 7 ALMAYEW Sembo ETH 24 JAN 2005 9:00.71 7 8 CHEROTICH Faith KEN 13 JUL 2004 8:55.15 3 9 CHEMUTAI Peruth UGA 10 JUL 1999 8:48.03 2 10 YAVI Winfred BRN 31 DEC 1999 8:44.39 1 11 BOUZAYANI Marwa TUN 26 MAR 1997 9:04.93 10 12 MULETA Lomi ETH 29 NOV 2001 9:06.07 15 13 JEPKEMEI Daisy KAZ 13 FEB 1996 9:06.66 29 14 OUAAZIZ Ikram (PM) MAR 6 JUL 1999 9:32.83 49 19.36 Sicuramente una bella notizia per il classe 1999, vittorioso per la prima volta in Diamond League. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: Sibilio vince nei 400hs! Non male Tort

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: tanti azzurri in gara. Attesa per Simonelli, Sibilio e Tortu

Come scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond ...

Atletica oggi, Diamond League Doha 2025: orari, tv, streaming, italiani in gara

Si legge su oasport.it: Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di ...

Atletica, doppio appuntamento su Sky: Diamond League a Doha e World Tour a Tokyo

Da sport.sky.it: Venerdì e domenica appuntamento con la grande atletica su Sky e NOW. Oggi alle 18 la Diamond League a Doha, con l'esordio di Filippo Tortu nei 200 metri. Domenica alle ore 5.50 il World Athletics ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.