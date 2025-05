LIVE Atletica Diamond League Doha 2025 in DIRETTA | si parte con il disco maschile sei azzurri attesi in Qatar

Benvenuti alla diretta live della Diamond League di Doha 2025! Oggi iniziamo con il lancio del disco maschile, che vedrà protagonisti sei atleti azzurri in Qatar. Seguite con noi ogni istante di questo emozionante evento, aggiornando la diretta per non perdervi nulla! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2025, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2025, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Dopo il doppio impegno in terra cinese di fine aprile, ci si avvicina al Vecchio Continente con l’evento programmato nella capitale qatariota, appuntamento che dà il via a una serie di cinque appuntamenti consecutivi che infiammeranno il circuito fino alla fine di giugno. Ben sei italiani saranno protagonisti della terza tappa della Diamond League. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: si parte con il disco maschile, sei azzurri attesi in Qatar

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: tanti azzurri in gara. Attesa per Simonelli, Sibilio e Tortu

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond ...

Atletica oggi in tv, Diamond League Doha 2025: orari, ordine degli eventi, streaming, italiani in gara

Come scrive oasport.it: Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di ...

Atletica, doppio appuntamento su Sky: Diamond League a Doha e World Tour a Tokyo

Lo riporta sport.sky.it: Venerdì e domenica appuntamento con la grande atletica su Sky e NOW. Oggi alle 18 la Diamond League a Doha, con l'esordio di Filippo Tortu nei 200 metri. Domenica alle ore 5.50 il World Athletics ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bloober Team svela un nuovo trailer live action per The Medium

Nella giornata di oggi Bloober Team ha rivelato un nuovo trailer dal vivo dedicato all’atteso horror psicologico The Medium.