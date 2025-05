LIVE Atletica Diamond League Doha 2025 in DIRETTA | piazzamento di prestigio per Bruni Simonelli discreto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 13.44 il crono siglato da Simonelli. 18.25 Si è chiusa la prova del salto con l’asta. Roberta Bruni ha chiuso al secondo posto la sua gara, ottenendo un risultato di prestigio con il lusso di mettersi alle spalle Katie Moon e Sandi Morris. Vittoria per Molly Caudery in 4.75. 18.24 Broadbell si va a prendere la vittoria in 13.15. Simonelli non perfetto nella prima metà di gara, poi buon finale che gli dovrebbe valere la quinta posizione. 18.22 Tutto pronto per il via dei 110hs. In gara Lorenzo Simonelli, ecco la lista di partenza. 1 ALYOUHA Yaqoub KUW 31 JAN 1993 13.35 2 ABAKAR Oumar Doudai QAT 1 JAN 2005 13.78 13.78 114 3 BROADBELL Rasheed JAM 13 AUG 2000 12.94 13.24 2 4 BRITT Jamal USA 28 DEC 1998 13.07 13.10 19 5 ROBERTS Daniel USA 13 NOV 1997 12. 🔗Leggi su Oasport.it

