LIVE Atletica Diamond League Doha 2025 in DIRETTA | in gara Simonelli Tortu e Sibilio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2025, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Dopo il doppio impegno in terra cinese di fine aprile, ci si avvicina al Vecchio Continente con l'evento programmato nella capitale qatariota, appuntamento che dà il via a una serie di cinque appuntamenti consecutivi che infiammeranno il circuito fino alla fine di giugno. Ben sei italiani saranno protagonisti della terza tappa della Diamond League. I nomi più attesi sono quelli di Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio. Il velocista milanese, reduce dall'impegno svolto nelle World Relays, si cimenterà nei 200 incrociando tra gli altri il campione olimpico Letsile Tebogo.

