LIVE Atletica Diamond League Doha 2025 in DIRETTA | in gara Roberta Bruni nell’asta

Segui in diretta la Diamond League di atletica a Doha 2025, con Roberta Bruni protagonista nella gara di salto con l'asta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA. I tempi d’attesa tra i tentativi si allungano, forse a causa di problemi impiantistici. Intanto, la neozelandese McCartney non parteciperà alla competizione. Preparati per una giornata di emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Tempi d'attesa lunghissimi tra un tentativo e quello successivo sia nel disco che nell'asta. Potrebbe esserci qualche problema nell'impianto in cui si sta disputando l'evento. 17.03 La neozelandese McCartney non sarà al via della prova. 16.59 La lista di partenza del salto con l'asta femminile. 1 GROVE Emily USA 22 MAY 1993 4.75 4.65 14 2 LEON Gabriela USA 17 JUN 1999 4.70 4.66 15 3 AYRIS Imogen NZL 12 DEC 2000 4.67 4.67 16 4 BRUNI Roberta ITA 8 MAR 1994 4.73 4.70 12 5 McCARTNEY Eliza NZL 11 DEC 1996 4.94 4.65 9 6 ŠUTEJ Tina SLO 7 NOV 1988 4.82 4.75 7 7 MORRIS Sandi USA 8 JUL 1992 5.00 6 8 CAUDERY Molly GBR 17 MAR 2000 4.92 4.85 5 9 NEWMAN Alysha CAN 29 JUN 1994 4.85 4.50 2 10 MOON Katie USA 13 JUN 1991 4.95 4.83 4 16.52 66.92 per lo sloveno Ceh.

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: tanti azzurri in gara. Attesa per Simonelli, Sibilio e Tortu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond

Atletica oggi in tv, Diamond League Doha 2025: orari, ordine degli eventi, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di

Atletica, doppio appuntamento su Sky: Diamond League a Doha e World Tour a Tokyo

Venerdì e domenica appuntamento con la grande atletica su Sky e NOW. Oggi alle 18 la Diamond League a Doha, con l'esordio di Filippo Tortu nei 200 metri. Domenica alle ore 5.50 il World Athletics

