Lo segue una volta uscito dal lavoro e dopo aver preso una tanica dal portabagagli della sua automobile gli getta la benzina addosso poi gli dà fuoco con un accendino. La prontezza della vittima, che si è sfilato subito di dosso il giubbetto in fiamme, ha evitato una tragedia. L’agguato è avvenuto in via Montebello, a pochi passi dall’ingresso del cinema, mercoledì sera. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 perché in strada c’erano due persone, straniere, che stavano urlando parecchio. Era in corso un litigio tra un uomo che si trovava a piedi e un altro che invece era arrivato a bordo di una vettura. Non era comprensibile quello che i due si stavano dicendo perché entrambi sono bengalesi e parlavano nella loro lingua. Dalle gestualità però si intuiva che erano arrabbiati. Durante la discussione molto animata uno dei due ha aperto il portabagagli dell’automobile estraendo una tanica con entro del liquido. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litigano e gli getta benzina. Gli abiti prendono fuoco: riesce a salvarsi in extremis