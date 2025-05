Litigano armati di coltello in centro e reagiscono con violenza alla polizia arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati a Pescara dopo una violenta lite armata di coltelli nel centro città. L'intervento della polizia, avvenuto mercoledì sera, ha messo fine a una situazione già tesa, considerando che uno dei giovani era stato denunciato poche ore prima per possesso di oggetti atti a offendere.

Due giovani, uno dei quali, nello stesso giorno, era stato anche denunciato per possesso di oggetti atti a offendere, sono stati arrestati dalla polizia a Pescara nella serata di mercoledì 14 maggio. Intorno alle ore 21:30, una pattuglia è intervenuta in pieno centro dove era in corso una lite.

