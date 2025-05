Lite per il parcheggio degenera due donne portate in ospedale

Due donne sono state ricoverate in ospedale a causa di una violenta lite per un parcheggio a Recco, avvenuta in via San Giovanni Battista. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 16 maggio 2025, coinvolgendo anche le ambulanze della Croce Verde di Camogli e Recco, insieme ai carabinieri presenti sul luogo.

Due donne sono state portate in ospedale dopo una lite per un parcheggio. È successo in via San Giovanni Battista a Recco intorno alle 13.30 di venerdì 16 maggio 2025. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Camogli e Recco. Mentre il personale del. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lite per il parcheggio degenera, due donne portate in ospedale

Ne parlano su altre fonti

Livorno, lite tra autotrasportatori degenera in tentato omicidio: arrestato 50enne

Secondo msn.com: Nel corso della scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, sono intervenuti su chiamata giunta tramite il 112 NUE alla centrale operativa per una segnal ...

Lite per il parcheggio a Minoprio (Como), coppia aggredita da due uomini con pugni e spray urticante

Riporta msn.com: Una coppia residente a Cologno Monzese è stata brutalmente aggredita in un parcheggio di Vertemate con Minoprio (Como) da due sconosciuti ... subito degenerata. Il 38enne è stato colpito ...

Lite per motivi di viabilita’ a Via De Concilii: identificati tutti i coinvolti

Segnala irpinianews.it: AVELLINO- Gli agenti della Volanti di Via Palatucci hanno identificato tutti i soggetti coinvolti nella lite, degenerata in una aggressione ai danni di uno dei due automobilisti che erano venuti alle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aggressione a Gianni Ippoliti nel centro di Roma durante una lite per un parcheggio

Sabato pomeriggio, 28 dicembre 2024, il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti è stato vittima di un' aggressione in via de' Prefetti, nel cuore di Roma.