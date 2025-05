L’Italia nuovamente esclusa dal vertice sull’Ucraina Meloni si giustifica | “È perché non vogliamo inviare truppe”

L'assenza dell'Italia al vertice sull'Ucraina ha sollevato polemiche, ma Giorgia Meloni si difende sottolineando che la decisione è legata al rifiuto di inviare truppe. La Premier invita le opposizioni a mostrare coerenza nelle critiche, ribadendo la posizione italiana in un contesto di crescente tensione internazionale.

Meloni si giustifica dopo le polemiche per la sua assenza al vertice sull'Ucraina, a cui hanno partecipato i principali leader europei a margine del summit della Comunità politica europea a Tirana. "L'Italia non è disponibile a mandare truppe, alle opposizioni chiedo la mia stessa coerenza", ha dichiarato la premier. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’Italia nuovamente esclusa dal vertice sull’Ucraina, Meloni si giustifica: “È perché non vogliamo inviare truppe”

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Italia nuovamente esclusa dal vertice sull’Ucraina, Meloni si giustifica: “È perché non vogliamo inviare truppe”

Come scrive fanpage.it: Meloni si giustifica dopo le polemiche per la sua assenza al vertice sull'Ucraina, a cui hanno partecipato i principali leader europei a margine del summit ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Attacco Iran contro Israele - Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi

È terminato a Palazzo Chigi, dopo circa 30 minuti, il vertice convocato dalla premier Giorgia Meloni a seguito dell'attacco dell'Iran su Israele.