L' Italia non invia truppe Ucrana nuovo round volenterosi senza la Meloni

In un momento cruciale per la geopolitica europea, l'Italia decide di non inviare truppe in Ucraina per un nuovo round di volenterosi, mentre Giorgia Meloni si trova a Tirana per il sesto vertice della Comunità Politica Europea. La sua visita è segnata da gesti simbolici e immagini significative, a partire dall'accoglienza del primo ministro albanese Edi Rama.

Alla fine la missione di Giorgia Meloni a Tirana rischia di essere ricordata per due immagini: quella del suo arrivo in Piazza Skanderbeg, dove si tiene il sesto vertice della Comunità Politica Europea (Cpe), col primo ministro albanese Edi Rama che la accoglie inginocchiandosi; e quella pubblicata sui social da Volodymyr Zelensky nel corso di una pausa dei lavori del summit, in cui il presidente ucraino assieme ai leader della 'coalizione dei volenterosi' (il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Federale Merz, e i premier britannico e polacco Keir Starmer e Donald Tusk) è a colloquio telefonico con presidente americano Donald Trump per discutere degli ultimi sviluppi legati alla guerra con la Russia. Meloni, che non aveva partecipato alla missione dei 'volenterosi' a Kiev sabato scorso (collegandosi solo da remoto), stavolta è presente nello stesso luogo dei suoi colleghi, ma ancora una volta è lontana da dove si svolge il dibattito con gli Stati Uniti sul futuro di Kiev. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "L'Italia non invia truppe". Ucrana, nuovo round "volenterosi" senza la Meloni

