L'Italia ha attualmente destinato il 2% del proprio PIL alle spese per la difesa, ma la NATO ha fissato un obiettivo ambizioso: un incremento al 5%. Questa richiesta, spinta da Trump e ora sostenuta dall'Alleanza, rappresenta una sfida significativa per i paesi europei, chiamati a rivedere le proprie priorità militari.

L’obiettivo è quello dell’aumento al 5% del pil per le spese miliari. Lo ha chiesto Trump, a suo tempo, e ora la Nato esegue. Per i paesi europei un’asticella molto . L’Italia: «Le nostre spese per la difesa al 2% del pil». La Nato: «Serve il 5% da tutti» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Italia: «Le nostre spese per la difesa al 2% del pil». La Nato: «Serve il 5% da tutti»

La Nato chiede il 5%, l'Italia va al 2%. Ma non mette un euro in più di spese militari

Segnala huffingtonpost.it: Guardia Costiera, Guardia di Finanza, alcuni investimenti infrastrutturali e altri capitoli finora non conteggiati nel computo totale possono rientrare tra le ...

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani al vertice Nato: “L’Italia ha raggiunto il 2% del Pil in spese per la difesa”

tpi.it scrive: Il vicepremier anticipa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mirava a dare l'annuncio al summit Nato de L'Aja del 24 e 25 giugno prossimi ...

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari

Riporta msn.com: Il ministro degli Esteri conferma il raggiungimento del 2% del Pil per le spese militari e poi traccia una nuova rotta: "Qua non si tratta di essere né guerrafondai, la sicurezza è qualche cosa di mol ...

