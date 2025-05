L’Italia esclusa anche dal vertice di Tirana | Meloni isolata e ignorata da Macron Merz e Starmer

C’è la Polonia, ma non l’Italia. Come a Kiev, anche a Tirana, i leader europei parlano e si confrontano senza Giorgia Meloni. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk si riuniscono, in disparte. Un confronto della coalizione dei volenterosi che sostiene Kiev, tanto che con loro c’è anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensk y. Ma non solo, perché i leader decidono di telefonare anche al presidente Usa, Donald Trump, nella speranza che si convinca anche lui a promuovere nuove sanzioni contro la Russia dopo il nulla di fatto del nuovo vertice in Turchia. E in tutto ciò Meloni non c’è. E la dimostrazione plastica dell’isolamento della presidente del Consiglio sta tutto in una foto, in cui si vedono i cinque leader parlare tra di loro. Senza Meloni. Meloni isolata, fatta fuori dai leader europei anche a Tirana. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

